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Рабочий столичного завода из окна общежития обстрелял троллейбус

27 августа 2015 16:30
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Новости Беларуси. В салоне троллейбуса находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал. 

Отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
Следствием установлено, что около 22 часов 25 августа из окна общежития на ул. Сурганова в г. Минске был произведен выстрел в проезжавший мимо троллейбус маршрута №33. В салоне троллейбуса находились пассажиры, однако никто не пострадал. Повреждено стекло транспортного средства.

Очевидцы произошедшего указали на окно общежития, свет в котором сразу же после выстрела погас, а оконную раму закрыли.

Сотрудники милиции оперативно разыскали стрелявшего. Им оказался 20-летний житель столицы, рабочий завода. После обыска у него в комнате нашли пневматический пистолет.

Хулигана задержали, возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Хулиганство

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