Рабочей версией причины смерти Эми Уайнхаус названа передозировка наркотиков

В Лондоне в своей квартире найдена мертвой знаменитая британская джазовая и соул-певица Эми Уайнхаус.

Полиция пока официально квалифицирует её смерть как «необъяснимую», однако в качестве рабочей версии названа передозировка наркотиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

27-летняя исполнительница была признана критиками одним из ведущих британских голосов начала нового века. Уже второй её альбом принёс певице 6 номинаций «Грэмми» и победу в 5 категориях. Однако Уайнхаус, была известна ещё и тем, что страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Зачастую она оказывалась в центре грандиозных публичных скандалов.