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Пытаясь убить мышь, житель Австрии поджег свой дом

11 января 2010 09:48
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39-летний житель австрийской провинции Штирия случайно поджег свой дом, пытаясь уничтожить поселившуюся в нем мышь.

Мужчина обнаружил у себя в доме, где не так давно закончил ремонт, мышиную нору и собрался избавиться от грызуна. Для этого он решил заполнить проделанное мышью отверстие в стене легковоспламеняющейся полиуретановой монтажной пеной.

Когда хозяин дома начал распылять пену из баллончика, вещество мгновенно воспламенилось от огня свечи, стоявшей рядом с мышиной норой. В результате загорелась стена и в доме начался сильный пожар.

На тушении возгорания были задействованы 32 пожарных. По словам начальника пожарной части, нанесенный владельцу дома ущерб составил около пяти тысяч евро. Сам хозяин в результате происшествия не пострадал.

Владелец дома надеется, что теперь мышь мертва. Об этом в субботу, 9 января, сообщает ORF.at.

# происшествия

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