Пытался украсть 100 м железнодорожных путей

Житель Калинковичей 1978 года рождения был задержан при попытке вывезти 26,5 м рельсов, которые он предварительно разобрал и распилил на одном из участков железной дороги у деревни Бобровичи, принадлежащей Жлобинской дистанции пути.

Как пояснили в РОВД Калинковичского райисполкома, разобранный участок являлся тупиковым, примыкающим к складским помещениям, куда доставлялись различные материальные ценности. Поскольку эксплуатировались пути достаточно редко, мужчина, по его признанию, решил, что они бездействуют, и посчитал возможным присвоить часть рельсов для личных хозяйственных нужд. Он был задержан в момент вывоза украденного на грузовом автомобиле.

Всего мужчина распилил более 100 м путей, планируя вывезти их в несколько рейсов. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает БЕЛТА.