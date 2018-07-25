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Пытался избежать лишения прав. В Брестской области пресекли дачу взятки сотруднику ГАИ

25 июля 2018 17:13
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Новости Беларуси. Наказание за взятку инспектуру ГАИ. В Брестской области очередной подобный случай предали огласки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам

Пытался избежать лишения прав. В Брестской области пресекли дачу взятки сотруднику ГАИ-1

Молодой человек пытался избежать лишения прав и предложил милиционеру деньги. Только с начала 2018 года подобные случаи стали поводом для возбуждения порядка двух десятков уголовных дел. Диалоги с нарушителями фиксирует видеорегистратор. Запись – серьезный аргумент для дальнейшего судебного разбирательства.

Пытался избежать лишения прав. В Брестской области пресекли дачу взятки сотруднику ГАИ-4

Отметим, что за предложение «договориться» за взятку, водителю грозит штраф, исправительные работы или арест. Повторные попытки «отблагодарить» рублем сотрудника ГАИ, или когда речь идёт о крупной взятке, сулит ограничением свободы от двух до семи лет.

# ГАИ # происшествия # Фотофакт

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