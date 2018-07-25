Пытался избежать лишения прав. В Брестской области пресекли дачу взятки сотруднику ГАИ

Новости Беларуси. Наказание за взятку инспектуру ГАИ. В Брестской области очередной подобный случай предали огласки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам

Молодой человек пытался избежать лишения прав и предложил милиционеру деньги. Только с начала 2018 года подобные случаи стали поводом для возбуждения порядка двух десятков уголовных дел. Диалоги с нарушителями фиксирует видеорегистратор. Запись – серьезный аргумент для дальнейшего судебного разбирательства.