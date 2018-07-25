Пытался избежать лишения прав. В Брестской области пресекли дачу взятки сотруднику ГАИ

Новости Беларуси. Наказание за взятку инспектуру ГАИ. В Брестской области очередной подобный случай предали огласки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам
Новости Беларуси. Наказание за взятку инспектуру ГАИ. В Брестской области очередной подобный случай предали огласки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГАИ предупреждает об уголовной ответственности за взятки госавтоинспекторам
Молодой человек пытался избежать лишения прав и предложил милиционеру деньги. Только с начала 2018 года подобные случаи стали поводом для возбуждения порядка двух десятков уголовных дел. Диалоги с нарушителями фиксирует видеорегистратор. Запись – серьезный аргумент для дальнейшего судебного разбирательства.
Отметим, что за предложение «договориться» за взятку, водителю грозит штраф, исправительные работы или арест. Повторные попытки «отблагодарить» рублем сотрудника ГАИ, или когда речь идёт о крупной взятке, сулит ограничением свободы от двух до семи лет.