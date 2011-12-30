Пятеро пострадавших в аварии на пересечении Сурганова и Коласа находятся под наблюдением врачей

Новости Беларуси, Минск. Минская милиция расследует причины аварии, которая произошла накануне вечером в столице.

На пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа трамвай столкнулся с троллейбусом. В результате пострадали водитель и 15 пассажиров троллейбуса. С различными травмами их доставили в больницу.

Большинство после осмотра медиков отпустили домой. Пятеро пока под наблюдением врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Гурко, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:

Состояние пациентов их жизни не угрожает. Они сейчас находятся на стационарном лечении, после краткосрочного лечения они все будут выписаны.

Александр Василевич, начальник отдела ГАИ Советского района Минска:

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия, из объяснений водителя трамвая — из-за неисправности в тормозной системе она не смогла остановить трамвай, который выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с троллейбусом.