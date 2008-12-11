Пятеро педагогов детской музыкальной школы погибли в результате ДТП в Гомельской области

Учителя Новогутской школы искусств возвращались домой в Гомель на легковом автомобиле "Пежо-406". По неизвестной пока причине, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с МАЗом. Водитель Пежо и четыре пассажирки скончались на месте. За рулём «Пежо-406» была 31-летняя Ирина. Преподаватель по классу фортепиано водительское удостоверение получила 5 лет назад. Маршрут Новая Гута-Гомель, знала отлично: 4 раза в неделю в любую погоду женщина ездила на работу к поселковым ребятишкам. Вчера же решила подвести и четверых коллег, но всё закончилось трагично.



Прибывшим на место сотрудникам ГАИ не сразу удалось установить количество погибших людей. По факту аварии уже заведено уголовное дело. Среди причин – несоблюдение скоростного режима, летняя резина и сложные метеоусловия. Водитель грузовика доставлен с сотрясением мозга в больницу. Трагедия взволновала весь Гомельский район. В родной школе отменены занятия. Коллеги погибших – в состоянии стресса. Теперь они должны объяснить детям, почему нет занятий.



Нынешняя трагедия стала продолжением чёрной полосы роста ДТП с тяжёлыми последствиями на Гомельщине. Буквально неделю назад в Речицком районе в результате столкновения с грузовиком погибла целая семья.