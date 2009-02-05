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Пятеро молодых людей в клубах распространяли метамфетамин

05 февраля 2009 18:00
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Двое из продавцов — ди-джеи, сбывали порошок ночью постоянным клиентам. За сутки реализовывали 20-30 доз по цене 12 долларов каждая. И так на протяжении нескольких месяцев. Во время задержания оперативники обнаружили два тайника с психотропом. В стенах гаражей наркодиллеры прятали 200 граммов смертельного товара. По одной из версий, метамфетамин — из Литвы. За незаконнный оборот наркотиков на подозреваемых завели уголовное дело. Сейчас милиция устанавливает всю цепочку канала поставки.
# происшествия

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