Пятеро молодых людей в клубах распространяли метамфетамин

Двое из продавцов — ди-джеи, сбывали порошок ночью постоянным клиентам. За сутки реализовывали 20-30 доз по цене 12 долларов каждая. И так на протяжении нескольких месяцев. Во время задержания оперативники обнаружили два тайника с психотропом. В стенах гаражей наркодиллеры прятали 200 граммов смертельного товара. По одной из версий, метамфетамин — из Литвы. За незаконнный оборот наркотиков на подозреваемых завели уголовное дело. Сейчас милиция устанавливает всю цепочку канала поставки.