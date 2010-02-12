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Пятьдесят человек подрались из-за пакетика арахиса

12 февраля 2010 08:24
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В городе Танбридж Уэллс графства Кент произошла массовая драка. В потасовке, которая началась из-за пакетика арахиса, приняли участие 50 человек.

Конфликт начался со ссоры двух посетителей местного рабочего клуба. Оба клиента хотели, чтобы бармен отдал им последний оставшийся в заведении пакетик арахиса. Один из мужчин завязал драку, и вскоре стычка переросла во всеобщую потасовку.

Когда часть посетителей отправилась выяснять отношения на улицу, жители окрестных домов вызвали полицию. Прибывшие на место драки стражи порядка были вынуждены применить против участников потасовки слезоточивый газ, сообщает Lenta.ru.

Семеро мужчин в возрасте от 18 до 49 лет были арестованы. Двоих из них впоследствии оштрафовали, а еще пятерых выпустили под залог.

# происшествия

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