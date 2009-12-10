Пять сотрудников милиции погибли в авариях в Чаусском районе

Вечером 9 декабря вблизи деревни Самулки сотрудник Чаусского РУВД, старший сержант милиции, управляя автомашиной "Фольксваген", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения автомобиль съехал в кювет, а милиционер погиб.

Днем ранее вблизи деревни Бастуны Вороновского района произошло столкновение автомашины "БМВ" под управлением жительницы Лиды, которая выехала на полосу встречного движения, с автомашиной "Ауди" под управлением работника Вороновского отдела Департамента охраны МВД. В результате водитель "Ауди", прапорщик милиции, и ехавшие с ним младший сержант и старшина милиции погибли на месте. Еще двое пассажиров (всего в "Ауди" находились пять человек) - старший сержант и сержант милиции - помещены в больницу. Водитель БМВ также госпитализирована.

Трагический случай 7 декабря также произошел в Гродно, где при исполнении служебных обязанностей погиб инспектор ДПС. Около 23.20 на улице Дзержинского напротив мини-рынка "Девятовка" областного центра инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, попал в аварию и погиб. Его напарник остался жив и получил незначительные ушибы. Ему была оказана медицинская помощь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральной прокуратуре Беларуси.