Пять подростков пострадали в результате ДТП в Гомельской области

В Ветке Гомельской области местный житель в ночь на воскресенье сбил группу подростков.

10 летний мальчик погиб, не приходя в сознание, ещё четверо пострадавших в возрасте от 12 до 15 лет были доставлены в больницу. Дети возвращались домой с празднования дня города Ветки.

Дискотека по случаю празднования Дня города закончилась ближе к полуночи. От центральной площади Ветки, где проходили мероприятия, до места аварии пятнадцать минут пешком. Дети просто обходили лужу когда их догнал автомобиль.



Жизни троих детей сейчас не угрожает опасность, а вот шансы на жизнь ещё одного парня минимальны. Как оказалось, все дети были обозначены световозвращающими элементами – водитель просто не мог их не заметить. Правда, не замечать их он предпочёл даже после аварии. Мужчина скрылся с места происшествия, не оказав никакой помощи. На его поимку у оперативников ушло менее двух часов.

Сегодня вечером будет проведён следственный эксперимент. В течении суток детоубийце должно быть предъявлено обвинение. Пока же он задержан в качестве подозреваемого и содержится под стражей.

