Пять икон 19 века обнаружили гродненские пограничники недалеко от пункта пропуска Брузги

Раритеты хотели переправить в соседнюю Польшу. Эксперты уже оценили находку в пять миллионов рублей. А на черном рынке иконы стоили бы гораздо дороже. Все началось со звонка местного жителя. Сельчанин сообщил ,что в лесу у заставы заметил подозрительного незнакомца. В течении нескольких секунд застава поднялась в ружье. Как оказалось не зря. Буквально через час собака Дональд обнаружила подозрительные пакеты.



Это, кстати, не первая подобная находка гродненских пограничников. Несколько недель назад они взяли с поличным двух граждан Польши. Правда, у них изъяли только две иконы девятнадцатого века.



Теперь исторические шедевры ждет процедура опознания – их сверят по электронной базе данных пропавших раритетов. А если хозяин не найдется, предадут в одну из православных церквей Гродно.