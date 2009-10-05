Пять человек погибли при взрыве у здания ООН в Исламабаде

На момент взрыва в офисе ООН находились около 80 сотрудников, среди которых было много иностранцев.

Бомба мощностью 8 кг в тротиловом эквиваленте была заранее заложена неизвестными экстремистами внутри хорошо охраняемого здания.

Все находящиеся в Пакистане офисы ООН и других международных гуманитарных организаций очень строго охраняются. Вокруг них возведены 5-метровые бетонные стены, способные выдержать взрыв даже самого мощного самодельно взрывного устройства. Тем не менее, это не помешало террористам заранее пронести и заложить внутри офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Исламабаде мощную бомбу.

По версии следствия, к взрыву причастны экстремисты проталибских формирований Пакистана, которые мстят за убийство американской авиацией в августе нынешнего года своего лидера Бейтуллы Мехсуда.

Все силы полиции и спецслужб Исламабада приведены в состояние полной боеготовности в связи с угрозой новых терактов, информирует БЕЛТА.