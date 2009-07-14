Пять белорусов пострадали в автоаварии в Крыму

В Симферопольском районе близ села Донское на трассе столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус.

Жигули пошли на обгон и выехали на полосу встречного движения. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, его пассажир скончался от травм в больнице.

В республиканскую детскую клиническую больницу имени Семашко с ушибами и ссадинами госпитализированы 17 человек. Это пять граждан Украины, десять россиян, из них – пятеро детей. В числе пострадавших пять жителей Беларуси — трое из Витебска и двое из Могилева. Три человека от госпитализации отказались.

Информацию о состоянии здоровья туристов родственники могут получить в Республиканском центре медицины катастроф в городе Симферополе по телефону 8-1038-0652-27-40-62.