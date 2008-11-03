Пьяный водитель в Бресте проигнорировал требования инспекторов — остановиться

Нарушитель промчался мимо милиционеров на большой скорости. Инспекторы были вынуждены организовать преследование.

Улица Московская в Бресте — это одна из главных дорожных магистралей. Однако, как оказалось, это еще и гоночная трасса. Накануне патрульные попытались остановить автомобиль, нарушающий скоростной режим. Водитель не только не остановился, но еще и придал газу.

Со скоростью, превышающей 130 километров в час, гонщик несся по оживленной улице. На перекрестке, игнорируя светофоры, выехал на встречную полосу. Водитель «Опель Асстры» даже не успел опомниться, как его автомобиль остался без зеркала и с царапинами.

Форсажный сиат задержали уже в пригороде. Техника не выдержала напряжения. Водитель едва вышел из автомобиля. Проверка документов ситуацию прояснила. 24-летний слесарь местного ЖЭСа, гонщик по совместительству, уже лишен водительского

удостоверения.

К счастью, обошлось без жертв. На пути экстремального гонщика пешеходы не встретились. Сам же он до сих пор не может ответить, почему сел за руль под шафе. Теперь придется понести ответственность. Возможно, многомиллионный штраф навсегда отобьет желание пьяным садиться за руль.

