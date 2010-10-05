Пьяный водитель трактора парализовал движение скорых поездов в Брестской области

25-летний водитель не справился с управлением. В результате трактор с прицепом упал на железнодорожные пути и оборвал провода контактной сети.

Напомним, что в результате инцидента поезд Минск-Варшава простоял 25 минут, Варшава-Минск – 80 минут, Брест-Москва – 40 минут.

Александр Марченко, пресс-секретарь управления внутренних дел на транспорте Республики Беларусь:

Причина ДТП банальна – пьяный водитель не справился с управлением трактора, в результате чего транспортное средство повредило линию электропередач.