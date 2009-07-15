Пьяный водитель сбил рыбака, машина утонула

Это произошло в Дрибинском районе.

На берегу реки Прони около часа дня стоял с удочкой 34-летний рыбак. По берегу реки двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением молодого человека, не имеющего прав и находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

«Шестерка», не останавливаясь, сбила рыбака и полетела дальше в воду. В результате рыбак получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, а «шестерка» утонула в реке.

Выяснилось, что виновник этого происшествия управлял к тому же и машиной, ему не принадлежащей. Выясняется, почему хозяин транспортного средства не предпринял мер, чтобы никто не смог им воспользоваться, пишет «Рэспублiка».