Пьяный водитель сбил милиционера. Тот открыл огонь, но попал в пассажирку

В Чеченской республике милиционер при попытке задержания автомобиля открыл огонь из табельного оружия и ранил женщину, находившуюся в салоне машины, сообщили «Интерфакс» в правоохранительных органах республики.

– На дороге Грозный-Ишерская, недалеко от КПП, находящийся в составе мобильной группы офицер милиции предпринял попытку остановить двигавшуюся по дороге автомашину ГАЗ-3201. Машина сбила капитана милиции и продолжила движение. Получивший травмы офицер милиции открыл из табельного оружия огонь по машине, при этом он произвел 12 выстрелов, – рассказал собеседник агентства.



Когда машина остановилась, было установлено, что находившийся за рулем водитель был в нетрезвом состоянии. Два огнестрельных ранения получила находившаяся в салоне автомобиля Марьям Садыкова. Она доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь. По факту применения оружия назначена служебная проверка.