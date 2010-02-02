Пьяный водитель без прав убегал от гаишников в сторону Волковыска со скоростью 120 км/ч

Трое приятелей на АЗС в Скиделе заправили не столько свой "Опель", сколько тут же в кафе "заправились" сами, после чего, усадив за руль не имеющего водительского удостоверения 36-летнего жителя Щучинского района, поехали кататься.

Виляющий "Опель" показался сотрудникам ГАИ подозрительным, и те решили его проверить. Однако на требования остановиться водитель отреагировал с точностью до наоборот: нажал на газ и стал быстро удаляться. Инспекторы бросились в погоню. Бесправный водитель ни на увещевания громкоговорителя, ни на мигающие красно-синие маячки автомобиля ГАИ не реагировал. Напротив, набрав скорость в 120 км/ч, упрямо двигался в сторону Волковыска. При этом он неоднократно выезжал на полосу встречного движения, чем создавал угрозу безопасности водителям, заставляя их спасаться на обочине.

Сотрудники ГАИ вынужденно преследовали пьяную компанию до границы Мостовского района, где водитель "Опеля", увидев перед собой второй автомобиль ГАИ с включенными оперативными огнями, все-таки остановился. Однако вместо того, чтобы добровольно выйти из машины, пьяный лихач попытался драться.

В итоге на правонарушителя пришлось надеть наручники. На него составлено пять административных протоколов. Теперь мужчине грозит штраф до девяноста базовых величин (Br3,1 млн.) и административный арест. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.