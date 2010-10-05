Пьяный тракторист парализовал движение трех скорых поездов в Брестской области

Причина остановки – упавший на железнодорожные пути трактор с прицепом. За рулем оказался пьяный 25-летний водитель. Он не справился с управлением, упавший на пути трактор оборвал провода контактной сети. В результате поезд Минск-Варшава простоял 25 минут, Варшава-Минск – час 20, Брест-Москва – 40 минут. В кабине трактора оказался пассажир. Он, и водитель находятся на исправительных работах за уклонение от содержания детей.