Пьяный покупатель с ножом напал на продавца магазина в Пинске

По сообщению УВД Брестского облисполкома в Пинске пьяный покупатель с ножом напал на продавца магазина.

Инцидент произошел в магазине «44 Меридиан». У покупателя, который был изрядно навеселе, не оказалось денег. Мужчина достал нож и, угрожая продавцу, стал требовать бутылку водки. Не растерявшись, продавец успела нажать тревожную кнопку. Прибывший на место наряд отдела охраны задержал злоумышленника. Им оказался 53-летний неработающий житель Пинска.



Следственным отделением Пинского ГОВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РБ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.