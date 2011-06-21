Пьяный подросток угнал автомобиль… на глазах у владельца и сотрудников ГАИ

Инцидент произошел около 23 часов возле деревни Коллективное в Полоцком районе, сообщает БелТА.

Автомобиль «Опель» стал участников ДТП. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, которые вместе с водителем оформляли протокол места происшествия в нескольких метрах от иномарки. В это время по дороге в Новополоцк шел нетрезвый 17-летний юноша. До дома ему оставалось около двух километров, но когда он увидел стоящий на обочине автомобиль с незакрытой дверью, а в замке зажигания торчащие ключи, то решил преодолеть остаток пути за рулем.

Сотрудники ГАИ увидели, что машину угоняют и, не растерявшись, бросились в погоню. Молодой человек заметил за собой преследователей и бросил автомобиль. Сам же бросился бежать.

Угонщик был выловлен из болотца. В отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК РБ «Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным судном и поездка на нем без цели хищения (угон)». За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, сообщает ctv.by.