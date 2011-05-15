Пьяный немец в Бресте угнал автобус и катался около вокзала, пока не врезался в милицейскую машину

В Бресте гражданин Германии, изрядно выпив, угнал автобус и долгое время гонял на нем недалеко от вокзала. В итоге врезался в припаркованный милицейский автомобиль.

Этой ночью на Брестском железнодорожном вокзале было как всегда немноголюдно, но как никогда шумно. Тишину на привокзальной площади нарушил рев мотора автобуса. Сделав своеобразный круг почета по стоянке, ПАЗ на пограничных номерах остановился о припаркованный милицейский автомобиль.

Как выяснилось позже, за рулем автобуса оказался гражданин Германии. Нерадивый иностранный водитель угнал пограничный автобус и решил пощекотать нервы себе и окружающим. К тому же, как выяснилось уже позже, экстремальный голод иностранца подогревало изрядное количество алкоголя в крови. А в паспорте красовалась просроченная виза.

Александр Варвашеня, начальник предварительного расследования Ленинского РОВД Бреста:

Его мотив и умысле невозможно понять. Он сам не понимает. Был в состоянии алкогольного опьянения.Об этом факте уведомлен консул Германии.

Ленинское РОВД Бреста по такому неординарному делу возбудило дело уголовное. Теперь у экстремала будет достаточно времени, чтобы обдумать свое ночное рандеву. Его поместили в изолятор временного содержания.

За руль заграничный «шумахер» сядет уже не скоро. За угон автомобиля, согласно законодательства Республики Беларусь, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. К тому же иностранец будет должен компенсировать весь причиненный материальный ущерб, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».