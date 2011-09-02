Пьяный мужчина, угрожая своей возлюбленной ножом, требовал вернуться к нему

Инцидент произошел в поселке Краснополье Могилевской области.

44-летний местный житель насильно удерживал под замком бывшую сожительницу и ее 13-летнюю сестру. Мужчина требовал, чтобы его возлюбленная вернулась к нему, иначе грозился расправиться с обеими девушками.

Однако пленницам удалось дозвониться до матери и рассказать о происходящем. Женщина примчалась на квартиру, где все и происходило, вместе с сыновьями, которые выломали дверь и вызвали милицию.

В отношении задержанного, уже судимого за причинение тяжких телесных повреждений, возбуждено уголовное дело по ст. 183 ч. 1 «Незаконное лишение свободы» УК Беларуси. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает ctv.by.