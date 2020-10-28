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Пьяный мужчина угрожал пистолетом семье с ребёнком в Минске

28 октября 2020 20:55
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Новости Беларуси. Пьяный минчанин на улице угрожал пистолетом семье с ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный мужчина угрожал пистолетом семье с ребёнком в Минске-1

Инцидент произошел на улице Кунцевщина после того, как прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться.

Пьяный мужчина угрожал пистолетом семье с ребёнком в Минске-4

Правонарушителя задержали сотрудники отдела Департамента охраны. При попытке скрыться 39-летний минчанин выбросил пневматический пистолет в кусты. В его куртке правоохранители также нашли нож.

Мужчина ранее был судим за угон, кражу и грабеж.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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