Пьяный мужчина угрожал пистолетом семье с ребёнком в Минске

Новости Беларуси. Пьяный минчанин на улице угрожал пистолетом семье с ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пьяный минчанин на улице угрожал пистолетом семье с ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инцидент произошел на улице Кунцевщина после того, как прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться.
Правонарушителя задержали сотрудники отдела Департамента охраны. При попытке скрыться 39-летний минчанин выбросил пневматический пистолет в кусты. В его куртке правоохранители также нашли нож.
Мужчина ранее был судим за угон, кражу и грабеж.