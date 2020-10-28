Пьяный мужчина угрожал пистолетом семье с ребёнком в Минске

Новости Беларуси. Пьяный минчанин на улице угрожал пистолетом семье с ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел на улице Кунцевщина после того, как прохожий вмешался в конфликт между парой и пытался защитить женщину. В ответ скандалист достал пистолет, направил его на семью прохожего, после чего попытался скрыться.