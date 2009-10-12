Пьяный лихач устроил заезд по Слуцкому району

В начале стритрейсер использовал для гонок дороги райцентра. Затем, уже в сопровождении сирен ГАИ, погоня переместилась в деревню Новодворцы.

Сообщение на диспетчерский пункт поступило вечером в начале девятого. Сотрудник автозаправки заметил водителя «с душком». Через пару минут соперником лихача на трассе стал патруль ГАИ.

Требования об остановке были неоднократными. Однако «стритрейсер под градусом» их проигнорировал. На дороге он вел себя весьма агрессивно, то и дело выезжал на встречную полосу и обочины.

После скоростного тура по трассе, погоня переместилась в деревню Новодворцы. Инспекторам ничего не оставалось делать, как применить табельное огнестрельное оружие.

После предупредительного выстрела водитель не остановился. Не помогла даже брошенная под колеса запаска - единственный способ перекрыть путь. Бросив машину, он попытался бежать. Однако, под грузом выпитого, сделать ему это не удалось.

Как оказалось, машиной управлял 23-летний житель деревни Целевичи. Три дня он провел в изоляторе. А сегодня состоялся суд. На его совести - 4 протокола об административных правонарушениях. К счастью, гонка обошлась без жертв.

Кстати, в «послужном списке» лихача это не первое нарушение. У юноши уже отбирали права за ДТП. А приговор, вынесенный судом, можно считать легким испугом - штраф в 40 базовых величин.