Пьяный газосварщик решил проучить мать с помощью дихлофоса

В доме на улице Правды в Витебске с небольшим интервалом прогремели два взрыва.

35-летний газосварщик в среду был не совсем трезв, но душа желала большего. Спонсором гуляний он предложил стать своей матери. Та отказалась. И тогда разгневанный сын решился на месть. Он зажег плиту и поставил на нее... два баллончика дихлофоса.

Стекла вылетели в нескольких квартирах, а также в подъезде на трех этажах. От осколков чудом никто не пострадал.

Октябрьский РОВД Витебска сейчас проводит проверку по данному инциденту. Если будет принято решение о возбуждении уголовного дела, то мужчине придется отвечать за умышленное повреждение имущества общественно опасным способом. Такая статья в Уголовном кодексе тянет на десять лет лишения свободы, сообщает «Народная газета».