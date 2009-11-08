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Пьяный газосварщик решил проучить мать с помощью дихлофоса

08 ноября 2009 12:05
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В доме на улице Правды в Витебске с небольшим интервалом прогремели два взрыва. 

35-летний газосварщик в среду был не совсем трезв, но душа желала большего. Спонсором гуляний он предложил стать своей матери. Та отказалась. И тогда разгневанный сын решился на месть. Он зажег плиту и поставил на нее... два баллончика дихлофоса.

Стекла вылетели в нескольких квартирах, а также в подъезде на трех этажах. От осколков чудом никто не пострадал. 

Октябрьский РОВД Витебска сейчас проводит проверку по данному инциденту. Если будет принято решение о возбуждении уголовного дела, то мужчине придется отвечать за умышленное повреждение имущества общественно опасным способом. Такая статья в Уголовном кодексе тянет  на десять лет лишения свободы, сообщает «Народная газета».

# происшествия

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