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Пьяный белорусский подросток рухнул на мотоцикле в яму

02 декабря 2009 16:36
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Как выяснилось в ходе разбирательства, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить на мотоцикле «ИЖ» к девушке в другую деревню.

Не доехав до места назначения, решил вернуться, но в объезд, чтобы не встретиться с сотрудниками ГАИ, которые ранее уже привлекали его к административной ответственности за нарушение ПДД.

Дальше маршрут выбранного парнем объезда почему-то прошел по соседней стране. Переехав контрольно-следовую полосу, уже на литовской стороне молодой человек не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом в ров. Так как самостоятельно вытащить мотоцикл изо рва парень не смог, ему пришлось по мобильной связи вызвать отца на подмогу. Таким образом, нарушителей границы стало двое.

Оба нарушителя задержаны. Их нашли в деревне Рудевщина Ивьевского района. Это местные жители, несовершеннолетний парень и его отец, оба нигде не работающие.

В отношении отца составлен протокол об административном правонарушении. Что касается сына, то решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.371 УК РБ («Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь»), пишет БелТА.

# происшествия # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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