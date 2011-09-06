Пьяный 20-летний житель Пуховичского района уснул на МКАД в угнанном авто

Парень из Пуховичского района после большой дозы спиртного поздно вечером захотел отправиться домой и начал ловить попутку. Однако водители видели, что он пьян, и подвозить не хотели. Тогда парень решил доехать самостоятельно на чужом автомобиле.

Гуляя по столичному микрорайону Сухарево, он пытался угнать шесть машин. При этом в двух из них хозяева оставили двери открытыми, но эти автомобили не удалось завести. Седьмая попытка оказалась удачной: в замок зажигания был вставлен обломок ключа.



Одно из передних колес было приспущено - во время поездки из него вышел весь воздух. В итоге парень заснул в угнанной машине.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 «Угон транспортного средства или маломерного водного судна» УК Беларуси, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.