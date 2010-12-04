Пьяная компания в Волковыске, взяв жертву за руки и ноги, била о стену

В обеденное время четверо выпивали за столом в квартире в самом центре Волковыска. Впоследствии никто из действующих лиц и не вспомнил сколько-нибудь серьезный повод для выяснения отношений.

Тридцатилетний мужчина ногой нанес удар в голову другому сидевшему на диване мужчине. Хозяин квартиры, чтоб не испачкать кровью диван, стащил пострадавшего на пол. Избиение продолжилось.

Еще живого, но уже не сопротивлявшегося мужчину вытащили в коридор квартиры. Один из мучителей взял обмякшее тело за руки, другой за ноги и несколько раз его с размаху ударили о стену. Хозяин квартиры выволок не подававшего признаков жизни недавнего собутыльника на лестничную площадку и бросил там, еще пару раз ударив ногами.



Медэксперты констатировали черепно-мозговую травму с размозжением головного мозга. Суд Волковысского района приговорил убийц к десяти годам лишения свободы. Областной суд оставил приговор в силе, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».