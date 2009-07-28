Пьяная компания подстрелила автомобилиста с балкона

Около 5 часов утра 25 июля в дежурную часть поступило заявление о причинении телесных повреждений водителю.

Потерпевший обратился во 2 городскую клиническую больницу, где был подтвержден факт повреждения тканей ноги мелким металлическим предметом.

Следственно-оперативная группа при опросе свидетелей установила, что телесные повреждения были причинены в результате выстрела из пневматического оружия с балкона одного из домов в районе ул. М.Богдановича.

Как выяснилось позже, сын хозяев квартиры, воспользовавшись тем, что родители уехали на дачу, пригласил к себе друзей. Всего в квартире находилось 10 молодых людей и девушек 20-25 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения. Под утро молодые люди решили пострелять с балкона из пневматического ружья. Увидев остановившийся на светофоре автомобиль, они решили выстрелить, по их словам, по колесу машины, однако пуля через открытую водительскую форточку попала в ногу водителю. Испугавшись содеянного, молодые люди затаились и в течение 2 часов не впускали оперативников в квартиру до прибытия бойцов спецназа.

Все развлекающиеся были доставлены в Центральное РУВД Минска, и вскоре сотрудники уголовного розыска установили стрелявшего. Теперь в отношении хулигана решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 cт.339 УК РБ («Хулиганство»). За подобную «шалость» минчанину теперь может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает БЕЛТА.