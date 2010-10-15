Пьяная гродненская школьница украла ключи от «Сеата» у случайного знакомого и протаранила две машины

Ранним утром в дежурную часть ГАИ поступило сообщение сразу от двух водителей, которые нашли свои автомобили поврежденными во дворе своего дома по улице Пушкина в Гродно. В этом оказалась повинна 16-летняя девушка, учащаяся 11 класса одной из городских школ, которая находилась за рулем «Сеата», не имея прав на управление. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ключи от автомобиля стащила из кармана куртки знакомого, с которым вместе с другими парнями и девушками распивала спиртные напитки в квартире неподалеку.

Олег Дук, старший инспектор УГАИ УВД:

Школьница проводила время в компании молодых людей, имена которых она не знала или не могла вспомнить. Рядом с ней в момент ДТП находилась еще одна девушка, которая также была мало знакома с теми, кто угощал ее спиртными напитками. А водитель «Сеата» узнал о случившемся только через несколько часов, когда проснулся от телефонного звонка владельца автомобиля. Последнему позвонили сотрудники ГАИ и сообщили, что его машиной повреждены две другие.

На школьницу составлено три административных протокола (за совершение ДТП, за управление транспортом в нетрезвом состоянии и без водительских прав), пишет «Гродненская правда».