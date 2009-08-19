Путешествие круизного судна Zenith закончилось пожаром

Оно прибыло в стокгольмский порт Фрихамнен из литовской Клайпеды под мальтийским флагом. На борту корабля находились около 1,6 тысяч туристов.Два члена команды отравились дымом. В порту проходит эвакуация пассажиров. К месту происшествия прибыли машины полиции, пожарные и вертолёт скорой помощи. По свидетельству очевидцев, источник дыма находится на третьей палубе. Судно было построено в 1992 году в Германии, а в прошлом году оно садилось на мель неподалеку от Копенгагена, сообщают информагентства.