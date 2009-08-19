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Путешествие круизного судна Zenith закончилось пожаром

19 августа 2009 07:19
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Оно прибыло в стокгольмский порт Фрихамнен из литовской Клайпеды под мальтийским флагом. На борту корабля находились около 1,6 тысяч туристов.Два члена команды отравились дымом. В порту проходит эвакуация пассажиров. К месту происшествия прибыли машины полиции, пожарные и вертолёт скорой помощи. По свидетельству очевидцев, источник дыма находится на третьей палубе. Судно было построено в 1992 году в Германии, а в прошлом году оно садилось на мель неподалеку от Копенгагена, сообщают информагентства.
# происшествия

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