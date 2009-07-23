Пункт пропуска «Варшавский мост» был закрыт из-за подозрения на грипп A/H1N1

Для дезинфекции автомобиля гражданина Голландии и служебных помещений пункт пропуска был закрыт более чем на час.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Тищенко. По его словам, 22 июля в Беларусь из Польши на автомобиле следовали гражданин Голландии и двое граждан Беларуси. В ходе оформления в пункте пропуска голландец обратился в медпункт с жалобой на головную боль и повышенную температуру.

Все трое были немедленно изолированы и доставлены в инфекционное отделение Брестской областной больницы для обследования и постановки диагноза. Тем временем была произведена дезинфекция автомобиля и служебных помещений в пункте пропуска. С 11.05 для проведения профилактических действий в обоих направлениях было прекращено движение. Оно было восстановлено из Беларуси в Польшу в 12.15, а из Польши в Беларусь – в 12.55 после проведения всех дезинфекционных мероприятий.

– В 13.10 поступила информация, что у гражданина Голландии и граждан Беларуси заболевания высокопатогенным гриппом A/H1N1 не выявлено, – отметил Александр ТИЩЕНКО.