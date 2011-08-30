Псевдосотрудник газовой службы обворовывал квартиры в Минске

Милиции удалось задержать 29-летнего минчанина, который под видом сотрудника газовой службы проникал в квартиры и совершал кражи, сообщает БелТА.

Правоохранительных органам известно о двух случаях краж из квартир, имеющих общий тамбур. Молодой человек приходил туда в достаточно позднее время, представлялся газовщиком и заявлял, что собирается проверить, нет ли утечки газа. Для того, чтобы отвлечь внимание хозяев квартиры, он просил у них пульверизатор с водой.

В первом случае из квартиры 88-летнего пенсионера «газовщик» похитил электробритву, стоимость которой – около 200 долларов. Во втором случае у 20-летней девушки был украден кошелек, в котором находилось около 200 тысяч рублей, сообщает ctv.by.

В милиции подчеркнули, что хозяева квартиры стали жертвами собственной доверчивости, ведь никто из них не обратил внимание на то, что этот человек приходил к ним в достаточно позднее время, без инструментов и спецодежды, без документов.