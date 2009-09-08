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Прыгун с шестом разбился на тренировке

08 сентября 2009 11:56
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19-летний прыгун с шестом Леон Роач погиб во время тренировки на стадионе калифорнийского университетского городка.

Неудачно выполнив прыжок, он промахнулся мимо мата во время приземления и ударился головой о бетонное покрытие.

Спортсмен скончался, не приходя в сознание. По прибытии в медицинский центр Сан-Диего Роачу был поставлен диагноз «смерть мозга», после чего он был отключен от системы жизнеобеспечения.

Более подробная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.

В США прыжки с шестом входят в список самых опасных видов спорта. По статистике, они уносят жизнь в среднем одного легкоатлета в год, сообщает Newsru.

# происшествия

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