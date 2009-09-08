Прыгун с шестом разбился на тренировке

19-летний прыгун с шестом Леон Роач погиб во время тренировки на стадионе калифорнийского университетского городка.

Неудачно выполнив прыжок, он промахнулся мимо мата во время приземления и ударился головой о бетонное покрытие.



Спортсмен скончался, не приходя в сознание. По прибытии в медицинский центр Сан-Диего Роачу был поставлен диагноз «смерть мозга», после чего он был отключен от системы жизнеобеспечения.



Более подробная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.



В США прыжки с шестом входят в список самых опасных видов спорта. По статистике, они уносят жизнь в среднем одного легкоатлета в год, сообщает Newsru.