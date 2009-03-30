Провалившись в водоем, погибли 16 белорусов

Провалившегося под лед мужчину спасли сотрудники МЧС минувшей ночью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В Минске в водоеме Слепянской водной системы в районе улицы Плеханова в 10 метрах от берега сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину 1962 года рождения, который провалился под лед.

С диагнозом переохлаждение он госпитализирован в 5-ю городскую клиническую больницу. Спасателям не удалось выяснить, что пострадавший делал на льду в столь поздний час.

Как сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД), с начала нынешнего зимнего сезона на белорусских водоемах погибли 16 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.