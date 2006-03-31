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Провалился автомобиль

31 марта 2006 10:20
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На автостоянке тракторного завода провалился под землю легковой автомобиль. Не выдержав потока сточных вод, обрушилось перекрытие канализационной шахты. Образовался провал диаметром в пять и глубиной около трех метров. Машину извлекли сотрудники МЧС. Водитель находился в шоке. Если бы обвал произошел двумя часами позже, последствия могли быть более тяжелыми. В метре от места происшествия находится пешеходный переход. А на тракторном заводе в это время заканчивается первая смена. Но, к счастью, никто не пострадал.
# происшествия

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