Провалился автомобиль

На автостоянке тракторного завода провалился под землю легковой автомобиль. Не выдержав потока сточных вод, обрушилось перекрытие канализационной шахты. Образовался провал диаметром в пять и глубиной около трех метров. Машину извлекли сотрудники МЧС. Водитель находился в шоке. Если бы обвал произошел двумя часами позже, последствия могли быть более тяжелыми. В метре от места происшествия находится пешеходный переход. А на тракторном заводе в это время заканчивается первая смена. Но, к счастью, никто не пострадал.