Против Филиппа Киркорова возбуждено уголовное дело

15 декабря Мировой суд, рассмотрев заявление Марины Яблоковой, нашел в действиях Филиппа Киркорова признаки преступления, возбудил уголовное дело и назначил слушания.

Анна Усачева, руководитель пресс-службы Мосгорсуда:

Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат рассмотрел заявление Марины Яблоковой с требованием привлечь Филиппа Киркорова к ответственности в порядке частного обвинения и вынес постановление, в соответствии с которым заявление было принято к производству. Согласно постановлению мирового судьи, Яблокова признана частным обвинителем и потерпевшей, а Киркоров — подсудимым.

Первое слушание назначено на 16 декабря. Ранее Яблокова и Киркоров пытались договориться об условиях мирового соглашения, однако, оно так и не было заключено.

В то же время, адвокат Киркорова Добровинский утверждает, что располагает видеозаписью, на которой видно, как его клиент лишь толкает Яблокову, но не бьет. По словам адвоката Яблоковой Жорина, такого видео не существует, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на GZT.ru.