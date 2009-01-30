Протесты во Франции переросли в массовые беспорядки

22 человека задержаны, 30 полицейских получили ранения. Минувшей ночью в Париже участники забастовки поджигали мусорные баки и автомобильные шины, бросали в полицейских камни, палки и бутылки. Полиции пришлось применить дубинки. Всего в «День гнева» на улицы вышли более 2,5 миллионов человек. Они требовали повышения зарплаты, сохранения рабочих мест и социальной защиты в условиях кризиса. Нынешняя акция протеста стала самой масштабной за последние 20 лет.