Прямой эфир

Протесты во Франции переросли в массовые беспорядки

30 января 2009 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
22 человека задержаны, 30 полицейских получили ранения. Минувшей ночью в Париже участники забастовки поджигали мусорные баки и автомобильные шины, бросали в полицейских камни, палки и бутылки. Полиции пришлось применить дубинки. Всего в «День гнева» на улицы вышли более 2,5 миллионов человек. Они требовали повышения зарплаты, сохранения рабочих мест и социальной защиты в условиях кризиса. Нынешняя акция протеста стала самой масштабной за последние 20 лет.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
29 января 2009 17:49

На свиноферме в Узденском районе произошел пожар

29 января 2009 12:13

Авария со смертельным исходом произошла в столице

29 января 2009 12:11

Сразу две ведущие страны Старого света охватили забастовки