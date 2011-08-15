Прошедшие 14 августа в Беларуси дожди затопили Минск и Воложин

Погоду в минувшее воскресенье синоптики назвали самой сложной за месяц. Встретились теплый воздух с Черного моря и более прохладный с Западной Европы. В итоге на нашей территории одновременно наблюдались сильные ливни, грозы, град, порывистый ветер и при этом от 21 до плюс 30 градусов.

Самое большое количество осадков, более половины нормы месяца, выпало в Воложинском районе Минской области.

Дожди размыли дамбу, а местная речка превратилась в бурлящий поток. В результате в городе Воложин затопило около 200 подворий и частных жилых домов. При этом, свыше 60 человек были эвакуированы.

Более того, из-за стихии обрушился один мост, а еще два пришли в аварийное состояние.

В Воложине создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, куда вошли представители всех служб. Специальные комиссии занимаются предварительной оценкой ущерба. А спасатели продолжают откачивать воду из затопленных погребов и подвалов.

Все эвакуированные жители уже вернулись в свои дома. За время их отсутствия никаких происшествий не зафиксировано, подворья были взяты под охрану, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Шишканов, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Когда произошло разрушение дамбы, люди успели вовремя эвакуироваться из домов. Всего было подтоплено порядка 80 подворий на территории Воложина и прилегающих деревень. Из них порядка 30 домов были подтоплены до полуметра.

Местные жители:

Сначала пошел крупный град, потом ливень. Сразу сказали, что дамбу прорвало. Везде вода была.

Все мои огороды, все, что садила, все поплыло.

В Воложине затопило 105 подворий и 82 частных жилых дома