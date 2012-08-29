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Прощание с Яковом Науменко прошло в Минске, народного артиста кремируют

29 августа 2012 13:34
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Новости Беларуси. С поистине Народным артистом Беларуси Яковом Науменко простились сегодня в Минске. Проводить певца в последний путь в Белорусскую государственную филармонию пришли его близкие, друзья, коллеги по музыкальному цеху и, конечно, поклонники его творчества.

Белорусским слушателям певец запомнился хитами «Бывайце здаровы», «Гуляй, казак», «Надо просто жить».

Прощание с Народным прошло под тихие звуки классической музыки при участии почетного караула.

Тело Якова Науменко решили кремировать, а прах захоронить на Московском кладбище.

Народный артист Беларуси умер 26 августа в Севастополе.  В Украине продолжают расследовать уголовное дело по факту убийства артиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 марта Якову Науменко исполнилось 53 года.

На своих концертах певец собирал настоящие аншлаги.

Игорь Лученок, композитор, Народный артист СССР и Беларуси:
Это талант быть многогранным. И он очень много пел песен белорусских композиторов, за что ему благодарны.

Николай Скориков, Народный артист Беларуси:
Такая беларусскость, такая чисто народная направленность в его творчестве, за что его народ и любил. Я не думаю, что кто-то из моих коллег, даже я в том числе, имею такое ярко выраженное белорусское лицо.

Олег Молчан, композитор, музыкант ВИА «Песняры» (1989-1998 гг.):
Потеряно целое, можно сказать, направление, часть направления. Он всегда очень ратовал за белорусскую песню, музыку.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Убийство

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