Прорыв теплотрассы в Минске: под асфальтом оказалось авто, без отопления остались жилые дома и поликлиника

Новости Беларуси. 6 жилых домов и детская поликлиника остались в непогоду без отопления. Таковы последствия прорыва теплотрассы на улице Берута в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ЧП частично провалился асфальт. В образовавшуюся яму угодил припаркованный автомобиль. К счастью, людей в нем не было, и обошлось без пострадавших.
Также местные жители сообщают о перебоях с электричеством.
Специалисты «Минских тепловых сетей» обещают устранить последствия аварии уже к вечеру.
Раиса Мучинская, жительница дома №16 по улице Берута (Минск):
Смотрю, уже фары опустились вниз. Потом уже вышли девчонка и парень. И я тогда уже поняла, что это машина провалилась.
Елена Копанцова, жительница дома №16 по улице Берута (Минск):
Отопления нет. Отключили отопление и горячую воду. Мне утром подруга из соседнего подъезда позвонила. Говорит, ты видела, у нас там машина провалилась? Уже и МЧС, и милиция были, и рабочие вытаскивали эту машину. Она не сразу упала. Сначала правая сторона немножко упала, а потом дальше пошла.