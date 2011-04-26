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Прорыв плотины в штате Миссури. Экстренно эвакуировано 7 тысяч человек

26 апреля 2011 07:33
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Вода прибывала настолько быстро, что люди успевали взять с собой только самое необходимое. Некоторых жителей пришлось эвакуировать уже с помощью лодок. По предварительным данным, жертв нет.

Причиной ЧП стало большое количество осадков, выпавших в данном регионе за последние несколько дней.

Кроме того, эвакуация жителей проводится на стыке границ штатов Кентукки и Индиана. Там может выйти из берегов река Огайо. Прогнозы синоптиков пока остаются неутешительными: погода в регионе в ближайшие дни будет только ухудшаться.

Кроме того, в охваченных наводнением районах объявлено об угрозе возникновения торнадо. Штормовое предупреждение в настоящее время действует в штате Техас, Оклахома и Арканзас, Иллинойс и Висконсин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

Прорыв плотины в штате Миссури

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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