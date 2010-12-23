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Прорыв на участке нефтепровода «Мозырь-Брест»: разлилось около 70 кубометров нефти

23 декабря 2010 12:46
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В Каменецком районе Брестской области продолжаются восстановительные работы на магистральном нефтепроводе.

Прорыв на участке «Мозырь-Брест»произошел накануне вечером. На площади более гектара разлилОсь около 70-ти кубометров нефти. Она загорелась. Как выяснилось, днем на этом участке шел капитальный ремонт, работал экскаватор. А около восьми вечера контрольные приборы показали падение давления. К часу ночи пожар полностью потушили. Угрозы населенным пунктам и попадания нефти в эко-системы водных объектов нет. Сейчас аварийно-восстановительная служба закачивает нефть в параллельный трубопровод. А в ближайшее время специалисты  планируют возобновить подачу черного золота и по магистральному нефтепроводу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Прорыв на участке нефтепровода

Фото. Прорыв на участке нефтепровода

Фото. Прорыв на участке нефтепровода

Фото. Прорыв на участке нефтепровода

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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