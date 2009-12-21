Пропавшую 14-летнюю яхтсменку нашли на острове в Карибском море

Пропавшая 14-летняя голландка Лора Деккер, собиравшаяся стать самой юной яхтсменкой, совершившей кругосветное плавание, найдена на острове Святого Мартина в Карибском море.

О местонахождении юной мореплавательницы сообщили жители острова, которые узнали об ее исчезновении из теленовостей. Остров, где была обнаружена Лора, является частью Нидерландских Антильских островов — архипелага в Карибском море, который входит в состав Королевства Нидерланды на правах автономии, отмечает БЕЛТА.

Перед исчезновением 18 декабря девочка оставила прощальное письмо отцу, а также сняла со своего банковского счета 3,5 тыс. евро. Голландские полицейские пока не установили, когда Деккер покинула Нидерланды и зачем, как попала на остров и помогал ли ей кто-либо. По словам представителя полиции, теперь девочка будет отправлена на родину.