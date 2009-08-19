Пропавший сухогруз Arctic Sea нашёлся

Арестовано 8 граждан Эстонии, Латвии и России, подозреваемых в захвате экипажа сухогруза.

Об этом президенту РФ Дмитрию Медведеву доложил министр обороны Анатолий Сердюков.



Как отметил министр, моряки противолодочного корабля «Ладный» освободили судно без единого выстрела. Сухогруз был найден в 300 милях от Островов Зеленого мыса. Следственные действия с захватчиками судна продолжаются на борту «Ладного». Отвечая на вопрос журналистов, Анатолий Сердюков подчеркнул, что это был пиратский захват. В Москве уже создана следственная группа, которая после прибытия на родину экипажа судна и доставки захватчиков будет проводить необходимые следственные действия в рамках уголовного дела. Как отмечают следователи, не исключено, что в процессе расследования квалификация состава преступления может быть изменена либо дополнена.

По словам министра РФ, в результате следственных действий было установлено, что 24 июля в 23:00 к Arctic Sea в шведских территориальных водах подошла скоростная надувная лодка, в которой находились 4 гражданина Эстонии, 2 гражданина Латвии и 2 гражданина России. Подозреваемые, сославшись на неисправность своей лодки, поднялись на борт судна и, угрожая оружием, потребовали от экипажа выполнять все их распоряжения. Все это время судно двигалось по указанному захватчиками маршруту в сторону Африки, отключив навигационное оборудование.

Между тем, власти Мальты сообщили, что местонахождение и передвижение сухогруза Arctic Sea были известны в течение нескольких дней соответствующим властям заинтересованных государств, хотя официально сообщалось, что он исчез. Об этом говорится в заявлении морских властей страны. В нём отмечается, что между уполномоченными службами вовлеченных в ситуацию с сухогрузом государств, было достигнуто понимание, что не следует раскрывать соответствующую информацию, чтобы не создавать угрозу жизни находившихся на борту моряков, а также сохранность самого судна.

Комитет по морской безопасности Мальты подтвердил информацию, предоставленную сегодня властями России о том, что задержаны восемь человек, которые имеют отношение к инциденту. Арестованные являются эстонской, латвийской и российской национальности. Мальта, под флагом которой ходит Arctic Sea, сейчас ведёт консультации относительно того, в какой порт в ближайшее время может зайти сухогруз, сообщает Newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.