Проливные дожди в Крыму, Болгарии и Румынии вызвали сильное наводнение

Консульские службы посольств Беларуси в Украине, Болгарии и Румынии выясняют, есть ли белорусские граждане в зонах наводнения. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Как передают информационные агентства, в результате наводнения в Крыму, причиной которого стал сильнейший ливень, один человек погиб, еще двое пропали без вести. За несколько часов на полуострове выпала трехмесячная норма осадков. Разрушены зоны отдыха на берегу Черного моря. Уровень воды в одной из местных рек поднялся на 2,5 м. В результате сильных проливных дождей прорвана плотина, подтоплено 7 населенных пунктов. На автотрассе Симферополь-Феодосия-Керчь повреждено также около 650 метров асфальтового покрытия.

Во власти стихии оказались Румыния и Болгария. Из затопленных отелей на популярном курорте Солнечный Берег в районе Бургаса эвакуируют туристов. Уже известно, что вода залила первые этажи более чем в 20 отелях, где оказались блокированными туристы. Уровень воды на улицах курортных городов превысил 50 сантиметров. В этих регионах не работает транспорт. Ряд населенных пунктов остался без электроэнергии. Затоплены многие дома, разрушено несколько кемпингов. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время не ожидается.