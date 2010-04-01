Прокуратура опровергла информацию о том, что в Могилеве орудует серийный маньяк

Слухи поползли неделю назад, когда на одной из городских улиц нашли фрагменты человеческого тела.

Спустя несколько дней была обнаружена подобная находка. Как удалось выяснить следствию, два преступления произошли в одно время. Уже установлена личность одной из убитых женщин. Это 35-летняя могилевчанка.

Таких зверских убийств в регионе не было более 10 лет.

Алла Кузнецова, старший помощник прокурора Могилевской области:

По данному факту прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело, расследование по которому проводится следственным отделом областной прокуратуры. Говорить сегодня о серийности убийств нет никаких оснований. Органы предварительного расследования не располагают объективными данными для подтверждения данного факта.

Роман Посохов, начальник отдела информации и общественных связей УВД Могилёвского облисполкома:

Такого в Могилёвской области не было очень давно, более 10 лет. На раскрытие этого преступления сегодня брошены лучшие силы прокуратуры и милиции.