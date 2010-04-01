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Прокуратура опровергла информацию о том, что в Могилеве орудует серийный маньяк

01 апреля 2010 18:58
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Слухи поползли неделю назад, когда на одной из городских улиц нашли фрагменты человеческого тела.

Спустя несколько дней была обнаружена подобная находка. Как удалось выяснить следствию, два преступления произошли в одно время. Уже установлена личность одной из убитых женщин. Это 35-летняя могилевчанка.

Таких зверских убийств в регионе не было более 10 лет.

Алла Кузнецова, старший помощник прокурора Могилевской области:
По данному факту прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело, расследование по которому проводится следственным отделом областной прокуратуры. Говорить сегодня о серийности убийств нет никаких оснований. Органы предварительного расследования не располагают объективными данными для подтверждения данного факта.

Роман Посохов, начальник отдела информации и общественных связей УВД Могилёвского облисполкома:
Такого в Могилёвской области не было очень давно, более 10 лет. На раскрытие этого преступления сегодня брошены лучшие силы прокуратуры и милиции.

# происшествия

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