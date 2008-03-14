Прямой эфир

Прокуратура Минской области возбудила громкое уголовное дело

14 марта 2008 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Четырем сотрудникам ГАИ, которые задерживали пьяного водителя с помощью "живого щита", инкриминируют "Злоупотребление властью или служебными полномочиями".ЧП произошло 2 марта на въезде в столицу. Дорожные инспекторы преградили путь лихачу четырьмя иномарками, в которых находились люди.

В центре внимания оказался сегодня и главный герой происшествия - тот самый водитель. 2 марта виновник аварии со своей избранницей спешили на собственную свадьбу. Сегодня они таки зарегистрировали брак в одном из минских ЗАГСов. Правда, невеста пришла на церемонию в джинсах, в гипсе и с синяками на лице.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
13 марта 2008 18:01

Кулачный бой в центре Минска

13 марта 2008 18:01

Чрезвычайное происшествие в одном из хозяйств Гродненской области

13 марта 2008 18:00

Разгул стихии в Брестской области